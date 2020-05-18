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Предприятия Москвы и Подмосковья смогут бесплатно утилизировать технику с 18 мая

Акция продлится по 18 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корпорация "Экополис" - московский комплекс по переработке электронных отходов - запустила акцию по бесплатной утилизации старой оргтехники и электроники. Участие в проекте предприятия Москвы и Подмосковья смогут приянять с 18 мая по 18 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сдать ненужную и старую технику смогут как сами компании, так и их сотрудники. На переработку принимают телефоны, ноутбуки, чайники, телевизоры, принтеры, холодильники, игровые приставки, микроволновки и многое другое", - говорится в сообщении.

Глава департамента Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что Москва в последние годы добилась значительных успехов в переработке. "У нас работает единственный в стране комплекс заводов полного цикла, утилизирующих электронный мусор. Ежегодно в столице скапливается порядка 130 тыс. тонн таких отходов, совокупная мощность предприятий корпорации "Экополис" позволяет справляться с большей частью этого объема. При этом мы видим, что забота об экологии - часть корпоративных ценностей компании", - сказал Прохоров.

В сообщении отмечается, что корпорация "Экополис" уже не первый раз проводит подобную акцию для столичных промышленников. Собранный пластик отправят на завод "Экопласт", где из него сделают высококачественные вторичные гранулы ABS, PP и PS. Эти гранулы можно использовать для производства деталей автопрома, строительных материалов и новых корпусов электроники.

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