Детский лагерь "Киберлето" в Москве в этом сезоне пройдет дистанционно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Набор в детский летний лагерь "Киберлето-2020" открылся в понедельник в Москве, в этом году лагерь будет организован дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

"В прошлом году кибершкола проходила в московском центре "Патриот.Спорт". Ребята проходили занятия по языку программирования и физкультуре. В этом году программу значительно расширили и разнообразили: появились занятия по финансовой грамотности, блогерству, изучению языков. Все мероприятия пройдут дистанционно", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента.

Отмечается, что в лагерь принимаются дети в возрасте от 11 до 17 лет, участие в сменах бесплатное. Виртуальный лагерь пройдет в две смены: с 1 по 14 июня и с 15 по 28 июня. В пресс-службе добавили, что по будням на протяжении двух недель ребята смогут принять участие в мастер-классах, тренингах, вебинарах и киберспортивных турнирах. А в перерывах между уроками их ждут динамичные тренировки, гимнастика для глаз и даже занятия с хореографом.

Заявки на участие в онлайн-лагере принимают на mos.ru или на сайте школы № 868. Количество участников каждой смены не ограничено. Впервые лагерь "Киберлето" принял школьников в июле 2019 года.