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Росгвардейцы остановили движение на Ленинском проспекте, чтобы утиная семья перешла дорогу

Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и прохожих, утка с селезнем и 13 утят благополучно перешли оживленную дорогу
© Пресс-служба Росгвардии по Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии частично ограничили автомобильное движение на Ленинском проспекте в Москве, чтобы утиная семья смогла перейти дорогу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Для того, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта, росгвардейцам пришлось ограничить движение на нескольких полосах дороги. Автоэкипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу. Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и неравнодушных прохожих, утка с селезнем и 13 утят благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что все происходящее очевидцы сняли на видео, которое позже было размещено в одной из социальных сетей.

 

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