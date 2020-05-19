{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве во вторник ожидаются облачная погода и небольшой дождь

Сила ветра составит до 9 м/с

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье 19 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 12 до 14 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 3 градусов тепла.

В Подмосковье термометры покажут от 10 до 15 градусов тепла, в ночь на среду возможны заморозки до минус 2.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 744 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ежедневно 3 тыс. москвичей с коронавирусом и ОРВИ пытаются оформить цифровые пропуска
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что каждая такая попытка пресекается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС