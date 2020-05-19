В Москве во вторник ожидаются облачная погода и небольшой дождь

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье 19 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 12 до 14 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 3 градусов тепла.

В Подмосковье термометры покажут от 10 до 15 градусов тепла, в ночь на среду возможны заморозки до минус 2.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер скоростью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 744 мм ртутного столба.