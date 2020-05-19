Ежедневно 3 тыс. москвичей с коронавирусом и ОРВИ пытаются оформить цифровые пропуска

По его словам, каждая такая попытка пресекается. Все пропуска, оформленные гражданами с коронавирусом и ОРВИ или контактировавшими с ними, аннулируются.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей столицы с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ пытаются получить пропуск для поездок по городу ежедневно. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Каждый день около 3 тыс. москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ пытаются получить рабочий пропуск для поездок по городу. Каждый из них, выходя на улицу, может заражать десятки человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина осуществляется комплексом технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан", - сказал Лысенко.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".

О приложении

Приложение отслеживает геолокацию пользователя и уведомляет городские службы, если она отклонилась от адреса, указанного в согласии или постановлении. Кроме того, в случайное время пользователю приходит запрос на дополнительную идентификацию - в этом случае необходимо в течение часа зайти в приложение и сделать фотографию. Если человек подписал документы, но не установил приложение, вышел из дома или вовремя не отреагировал на запрос идентификации, сообщение об этом направляется в Главконтроль. За нарушение режима изоляции предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, пациента с коронавирусом или ОРВИ госпитализируют в медицинское учреждение.

Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования. Для этого надо получить официальное заказное письмо с постановлением о совершении административного правонарушения. Забрать его можно в почтовом отделении после полного выздоровления.

На период действия режима повышенной готовности сроки хранения почтовых отправлений продлены до 60 дней. С момента получения письма в течение десяти суток он может направить жалобу на постановление в контролирующий орган, выписавший штраф, или в районный суд по месту жительства. Сделать это можно в том числе в электронном виде на странице приемной правительства Москвы.