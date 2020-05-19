Более 2 тыс. студентов-медиков работают в Москве с заразившимися коронавирусом пациентами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московские медицинские организации, где проходят лечение больные с коронавирусом, заключили договоры с 2 тысячами студентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи и весь медицинский персонал находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, обрушившейся на наш город, - сказала она. - Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам. В рамках практической подготовки они выходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство - договоры об оплачиваемой работе были заключены более чем с 2 тысячами студентов из московских вузов".

Ракова отметила, что, помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с местом работы. На должностях младшего медицинского персонала в городских организациях, работающих с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19, трудоустроены 235 учащихся вузов. Они получают оплату в размере 115 тысяч рублей.

Еще 1 140 студентов работают по соглашению в медучреждениях в качестве среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с COVID-19 ежемесячные выплаты для них составляют 175 тысяч рублей. Договор на практику заключен с 670 студентами-медиками. Размер оплаты их практики составляет 70 тысяч рублей. Город со своей стороны заботится о безопасности специалистов - все они в полном объеме обеспечиваются необходимыми при работе с пациентами с коронавирусной инфекцией средствами индивидуальной защиты.

"Студенты уже работают более чем в 20 главных городских стационарах - НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, Морозовской ДГКБ, ГКБ №15 им. О. М. Филатова, ГКБ №52, ГКБ №40 (Коммунарка), ГКБ 67 им. Ворохобова и других. Работа в коллективах этих учреждений в период пандемии станет уникальным конкурентным преимуществом молодых специалистов, выгодно отличающим их на рынке труда от своих коллег, и возможностью получить бесценный профессиональный опыт", - добавила Ракова.