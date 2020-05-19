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Пандемия коронавируса нового типа

Две пациентки старше 100 лет выписаны из московской больницы после лечения коронавируса

Сейчас они проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Две пациентки старше 100 лет выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения, для людей старше 65 лет. С возрастом ослабевает иммунная система, накапливаются сопутствующие болезни, усугубляющие течение инфекционного заболевания. Несмотря на все ограничительные мероприятия и режим самоизоляции, инфекция все же иногда добирается до самых пожилых москвичей. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре", - сказала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, чьи слова цитирует пресс-служба.

Там уточнили, что одна из выписанных пациенток недавно отметила 101-й день рождения, имея, кроме коронавирусной инфекции, целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция в среднетяжелой форме. В стационаре женщина провела 14 дней, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии всего сутки, откуда по стабилизации состояния была переведена в линейное отделение. Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

"Вторая пациентка ровно на полгода старше - ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Долгожители, выздоровевшие от коронавируса

"По данным СМИ, до настоящего момента самым пожилым пациентом, которому удалось победить коронавирус, стал 101-летний итальянец, житель города Римини. Мужчина родился в 1919 году в разгар пандемии гриппа ("испанки"), с одной из пациенток ГКБ №52 они ровесники. Тем не менее опасность коронавируса для старшего поколения велика", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что врачи рекомендуют лицам преклонного возраста по возможности свести к минимуму контакты с родственниками и социальными работниками, если человек не нуждается в постороннем уходе, и внимательно следить за малейшими отклонениями в состоянии здоровья. Тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми, врачи советуют заботиться о себе и не подвергать риску ни свое здоровье, ни здоровье своих подопечных.

"Городская клиническая больница №52 стала одной из первых, где начали принимать зараженных коронавирусом. В числе ее сотрудников есть специалисты по лечению легочной патологии и дыхательной недостаточности. Также она располагает десятью подразделениями реанимации и интенсивной терапии, включающими городской центр ЭКМО и гемостазиологическую реанимационную консультативную бригаду", - заключили в пресс-службе.

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