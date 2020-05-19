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Пандемия коронавируса нового типа

Два судьи Мосгорсуда инфицированы коронавирусом

Коронавирусную инфекцию также выявили у двух сотрудников аппарата Московского городского суда

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заражение двух судей и двух сотрудников аппарата Московского городского суда коронавирусной инфекцией было выявлено во время майских праздников, инфицированные находятся на самоизоляции. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Два случая заражения коронавирусом выявлены у двух федеральных судей, а также у двух сотрудников аппарата. В настоящее время все они находятся на самоизоляции, проходят лечение дома, не в больнице, и идут на поправку", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заразившиеся судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях. "Судьи и сотрудники аппарата, которые заразились новой инфекцией, были выявлены в ходе майских праздников, контакта с работающими сотрудниками суда у них не было", - добавила Солопова.

Она подчеркнула, что, согласно предписаниям Роспотребнадзора, в Мосгорсуде "постоянно проводится дезинфекция зданий" и "соблюдаются все меры по поддержанию нормальной санитарно-эпидемической обстановки".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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