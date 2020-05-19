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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки вылечились более 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом

Общее число выздоровевших составило почти 31,5 тыс. человек
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 583, до 31 496. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496", - сказала заммэра.

В понедельник власти Москвы сообщали о 1 423 выздоровевших пациентах.

Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Заммэра также призвала жителей города не заниматься самолечением.

По данным на 18 мая, в Москве выявили 3 238 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случая коронавируса, умер 1 651 человек с подтвержденной инфекцией.

В новость были внесены изменения (10:07 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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