Более 800 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице № 15 имени Филатова в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Врачи больницы № 15 имени Филатова в Москве лечат 1329 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 804 человек. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 19 мая. Всего на лечении находится 1329, из них с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии" 1260, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 804", - написал Вечорко.

Он уточнил, что в отделениях реанимации находится 163 человека, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 61 пациент. Всего за сутки из больницы выписано 163 человека, а поступило 146 больных.

В свою очередь, главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook сообщила, что в медучреждении на лечении находится 601 пациент, из них у 301 подозрение на коронавирусную инфекцию, а у 232 диагноз был подтвержден. В реанимации находится 12 человек, из них четверо подключены к ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступило 65 новых больных, из них 43 с коронавирусом. За этот же период было выписано 49 человек, 28 вылечились после новой инфекции.

"Сводка на 19 мая. Всего в больнице проходят лечение 272 человека, из них коронавирус подтвержден у 175 пациентов. В отделении реанимации лечатся 48 больных, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ", - написал в Facebook главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.