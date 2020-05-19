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Уникальные надгробия в некрополе Донского монастыря отреставрируют в Москве

Работы планируют завершить до конца 2021 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты приведут в порядок исторические каменные надгробия представителей дворянства XVIII - начала XIX веков в некрополе Донского монастыря в Москве. Это памятники поэту Василию Майкову, братьям Василию и Петру из знатного рода Баскаковых, а также дворянке Елизавете Барышниковой, сообщила во вторник пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Эти объекты представляют большую мемориальную и художественную ценность <...> В честь рано умерших братьев Баскаковых был установлен необычный монумент: дерево, будто бы растущее из каменной глыбы, однако часть ветвей его обрублена. Камень символизирует гору Голгофу, на которой распяли Христа. А дерево с утраченными ветвями - род Баскаковых, потерявший двух своих представителей", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кроме того, по его словам, надгробие поэта XVIII века Василия Майкова является кенотафом, то есть символическим памятником без захоронения. А надгробие дворянки Елизаветы Барышниковой украшают мраморные скульптуры купидонов и бронзовый горельеф, выполненный в античной традиции.

Сегодня на надгробиях есть трещины и сколы, фундаменты постаментов размыты осадками. Реставраторы расчистят поверхности, укрепят основания, заделают трещины и восстановят утраченные элементы, кроме того, памятники будут покрыты антисептическими и водоотталкивающими составами. Реставрацию планируют завершить до конца 2021 года.

Работы по реставрации художественных надгробий на территории некрополя Донского монастыря ведутся с 2011 года. Всего за восемь лет были отреставрированы 117 памятников.

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