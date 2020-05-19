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Количество погибших и раненых в ДТП на дорогах Москвы снизилось на 10% за четыре месяца

При этом отмечается, что тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, наоборот, возросла

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число погибших и раненных в автомобильных авария, произошедших на территории Москвы, снизилось на 10% за четыре месяца. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Количество ДТП, погибших и раненых в них снизилось за последние четыре месяца. Аварийность и смертность за этот период снизилась на 10%, но тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, наоборот, возросла. Сокращение количества ДТП вызвано, в том числе, значительным снижением количества перемещающихся транспортных средств в связи с введением ограничительных мер и режима повышенной готовности в городе", - говорится в публикации.

"Однако ДТП с тяжелыми последствиями продолжают происходить. К сожалению, свободные дороги провоцируют автомобилистов превышать разрешенную скорость движения и нарушать правила дорожного движения, что недопустимо. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы подробно анализируем каждое ДТП и проводим мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на МКАД и в ТиНАО, на магистралях, где происходит наибольшее количество ДТП с пострадавшими из-за высокой скорости движения", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После оформления цифрового пропуска необходимо проверить, действителен ли он. Кроме того, следует проверить номер своего автомобиля в базе автомобилей на сайте, чтобы не получить штраф.

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