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Пандемия коронавируса нового типа

Суд в Москве оштрафовал пенсионера на 15 тыс. рублей за нарушение карантина

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи сервиса "Социальный мониторинг", им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы оштрафовал пенсионера на 15 тыс. рублей за нарушение карантина, мужчина находился около подъезда жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"28 апреля пенсионер Васильев Е. Б. находился в общественном месте, около подъезда жилого дома. В нарушение требований соответствующего предписания территориального органа Роспотребнадзора, а также игнорируя постановление главного государственного санитарного врача Москвы, нарушил режим изоляции", - говорится в постановлении суда. С 22 апреля на 14 дней ему был выписан запрет посещать место работы, учебы, магазины, аптеки, иные общественные места и места массового скопления людей.

Суд признал его виновным по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовал на 15 тыс. рублей.

Еще два штрафа за нарушение карантина вынесли Савеловский и Басманный суды Москвы.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение "Социальный мониторинг".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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