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Пандемия коронавируса нового типа

Около 73 тыс. нарушений изоляции гражданами с ОРВИ и коронавирусом зафиксировано в Москве

Значительная доля нарушений выявляется с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 73 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции, которую должны соблюдать люди с подтвержденным коронавирусом нового типа и ОРВИ, а также их сожители, зафиксировано в столице, сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Общее количество нарушений, совершаемых гражданами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также проживающими вместе с ними родственниками, на данный момент приближается к отметке в 73 тыс. случаев", - сказал Данчиков.

Ранее он сообщил ТАСС, что значительная доля нарушений выявляется с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг", использование которого инфицированными гражданами является обязательным условием прохождения лечения на дому. Заболевшие москвичи предварительно подписывают соответствующее согласие, знакомятся со всеми требованиями и правилами домашней изоляции, им разъясняется регламент пользования приложением.

"Нарушений режима обязательной самоизоляции до сих пор фиксируется крайне много. Соблюдение заболевшими гражданами домашнего карантина - критически важное условие для замедления темпов распространения вируса. Именно поэтому власти города уделяют особое внимание контролю в этой области, применяются различные технические средства, позволяющие моментально установить факт нарушения", - сказал Данчиков.

Он добавил, что данные методы непопулярны среди населения и вызывают много критики. По его словам, цель внедрения подобных инструментов - не оштрафовать как можно больше граждан, а обезопасить население города от риска заражения.

"Хочу напомнить всем гражданам, что в случае, если вы не согласны с вынесенным постановлением об административном правонарушении, есть возможность его обжаловать. Сделать это можно, в том числе, и в электронном виде. Каждое такая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и по ней выносится решение. В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе, штраф будет отменен", - заключил начальник Главконтроля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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