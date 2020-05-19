МЧС в условиях пандемии ежедневно патрулирует водоемы Москвы

"На ежедневной основе, два раза в день, в рейды на водных объектах Москвы выходят три патрульные группы центра. Во время мероприятий за эти дни был выявлен один нарушитель, против него было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.8 за "Нарушение правил эксплуатации судов" Кодекса РФ об административных правонарушениях", - сказал он, добавив, что в целом москвичи проявляют высокий уровень сознательности.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС отметили, что всего за это время было проведено 104 профилактических патрулирования водных объектов столицы с целью предотвращения происшествий на воде, а также выявления граждан, которые игнорируют рекомендованный режим самоизоляции. В ходе таких мероприятий на самой акватории и территориях, граничащих с ней, инспекторы ГИМС через громкоговорители напоминают москвичам и гостям столицы о рекомендованном режиме самоизоляции, а также предупреждают о возможной угрозе здоровью и жизни не только нарушителей, но и близких им людей.

Патрулирование осуществляется на катерах по Москве-реке, Строгинской пойме, Чистому заливу, в Серебряном Бору, набережным реки Москвы в центральном бьефе и Химкинском водохранилище. Как отмечают сотрудники ГИМС, проведение подобных рейдов запланировано и в дальнейшем.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.