{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о сокращении зарплат врачам в больнице имени Боткина

В департаменте здравоохранения столицы также отметили, что положенные городские и федеральные надбавки получают все врачи, работающие с пациентами с COVID-19, за апрель все выплаты уже произвели

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Информация о сокращении зарплат врачам в городской клинической больницы имени Боткина в Москве не соответствует действительности, об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По факту публикации в интернет-издании "Медуза" "Врачи массово не получают обещанных Путиным выплат за работу с коронавирусом. А многим медикам зарплату вообще урезали" департамент здравоохранения выступает с опровержением. Информация о якобы сокращении зарплаты врачей в ГКБ им. С. П. Боткина не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Вопреки информации о том, что больница не работает с коронавирусом, с 29 апреля один из корпусов больницы был перепрофилирован для борьбы с инфекцией. Заработная плата при этом не была сокращена ни у медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, ни у остальных работников, отметили в департаменте.

"Положенные городские и федеральные надбавки получают все врачи, работающие с пациентами с COVID-19, за апрель все выплаты уже были произведены. Тем не менее, департамент готов провести проверку при предоставлении редакцией данных сотрудника, о котором идет речь в публикации", - добавили в ведомстве.

Также на сайте ведомства отмечается, что информация о невыплате стимулирующих надбавок медицинскому персоналу инфекционной клинической больницы № 2 не соответствует действительности. Кроме того, заявления о том, что выплаты могут сократить сотрудникам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в связи с приходом студентов и ординаторов, также является ложной. Всех студентов и ординаторов оформляют в штат, их зарплаты предусмотрены штатным расписанием.

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о большом скоплении людей в городских поликлиниках.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Четыре "заминированных" самолета штатно приземлились в пунктах назначения
Угроза взрыва не подтвердилась, сообщил источник в авиационных кругах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС