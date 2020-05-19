Власти Москвы опровергли информацию о сокращении зарплат врачам в больнице имени Боткина

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Информация о сокращении зарплат врачам в городской клинической больницы имени Боткина в Москве не соответствует действительности, об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"По факту публикации в интернет-издании "Медуза" "Врачи массово не получают обещанных Путиным выплат за работу с коронавирусом. А многим медикам зарплату вообще урезали" департамент здравоохранения выступает с опровержением. Информация о якобы сокращении зарплаты врачей в ГКБ им. С. П. Боткина не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Вопреки информации о том, что больница не работает с коронавирусом, с 29 апреля один из корпусов больницы был перепрофилирован для борьбы с инфекцией. Заработная плата при этом не была сокращена ни у медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, ни у остальных работников, отметили в департаменте.

"Положенные городские и федеральные надбавки получают все врачи, работающие с пациентами с COVID-19, за апрель все выплаты уже были произведены. Тем не менее, департамент готов провести проверку при предоставлении редакцией данных сотрудника, о котором идет речь в публикации", - добавили в ведомстве.

Также на сайте ведомства отмечается, что информация о невыплате стимулирующих надбавок медицинскому персоналу инфекционной клинической больницы № 2 не соответствует действительности. Кроме того, заявления о том, что выплаты могут сократить сотрудникам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в связи с приходом студентов и ординаторов, также является ложной. Всех студентов и ординаторов оформляют в штат, их зарплаты предусмотрены штатным расписанием.

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о большом скоплении людей в городских поликлиниках.