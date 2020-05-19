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Число ДТП в Москве с участием мотоциклистов снизилось за четыре месяца на 26%

Начальник ГИБДД по Москве Юрий Дроганов призвал автомобилистов проявлять осторожность к мотоциклистам на дороге

МОСКВА 19 мая. /ТАСС/. Количество ДТП с участием мотоциклистов за первые четыре месяца 2020 года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на радио "Комсомольская правда" сообщил начальник ГИБДД по Москве Юрий Дроганов.

"Число ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 26% за первые четыре месяца нынешнего года по сравнению с периодом с января по апрель прошлого года. Число раненых сократилось на 37%. Количество погибших, правда, осталось на том же уровне - и тогда и сейчас погибли пять человек", - сказал он.

Дроганов призвал водителей автомобилей проявлять осторожность к мотоциклистам на дороге.

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Россия
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