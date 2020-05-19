Количество ДТП в Москве в период нерабочих дней из-за коронавируса сократился на 66%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий в Москве во время нерабочих дней, объявленных в стране из-за коронавируса, сократилось на 66%. Об этом сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

"Что касается аварийности, то объявление режима нерабочих дней, а также пропускного режима на территории Москвы для передвижения транспорта коренным образом повлияло на снижение трафика на улицах нашего горда. Количество транспортных средств сократилось в несколько раз. Конечно, количество ДТП снижено у нас. У нас произошло сокращение на 66%", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Дроганов сказал, что в целом в период самоизоляции ежедневное количество ДТП в среднем в Москве не превышает 10-12, а в некоторые дни достигало 1-2 за сутки.