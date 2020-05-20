Московский планетарий запускает онлайн-программу по астрономическим наблюдениям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский планетарий с 21 мая запускает онлайн-программу "Астрогид", которая будет включать цикл лекций для взрослых любителей астрономии, занятия для детей и виртуальную выставку о древних обсерваториях мира, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"По традиции в мае Московский планетарий приглашает горожан понаблюдать за звездами в профессиональный телескоп, который расположен в Большой обсерватории. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса звездный дом временно закрыт для посетителей, и мы подготовили специальную онлайн-программу "Астрогид", которая поможет погрузиться в мир астрономических наблюдений", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева.

В частности, 21 мая в 19:00 мск начнется цикл онлайн-трансляций для взрослых "Галилео", на которых желающие смогут узнать о строении телескопов, научиться технике удачных снимков звездного неба, узнать о Большой обсерватории Московского планетария. Кроме того, в этот же день на сайте планетария станет доступна виртуальная выставка, посвященная древнейшим обсерваториям мира, на которой можно будет увидеть фотографии частично сохранившихся до наших дней храмовых комплексов. Среди них Ангкор-Ват в Камбодже, Караундж в Армении, древний город Аркаим в России, Чичен-Ица в Мексике и другие места, в которых предположительно располагались первые обсерватории.

Для детей от 5 до 10 лет 23 мая откроется цикл онлайн-трансляций, где ребятам расскажут о восприятии цветов, причине появления радуги в небе и многом другом.