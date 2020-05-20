Все нуждающиеся в госпитализации пациенты получают места в стационарах Москвы

Во вторник издание " Медуза " опубликовало статью, в которой, в частности, содержалась информация о том, что при вызове скорой помощи в Москве и Подмосковье ждать ее приходится по несколько часов, а также что врачи скорой не делают тесты на коронавирус и не забирают пациентов в больницы. Как пояснили в депздраве, комментируя публикацию, среднее время прибытия скорой помощи по вызову составляет в столице 10,8 минуты.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Нуждающиеся в госпитализации пациенты получают места в стационарах Москвы при наличии нужных показаний, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в среду.

"Информация о том, что сотрудникам скорой непросто получить место для больного в стационаре, не соответствует действительности. Отметим, что при наличии показаний все нуждающиеся пациенты доставляются в ближайший профильный стационар, выбор места производится отделом медицинской эвакуации на основании автоматизированного алгоритма, поэтому врачам скорой нет необходимости дозваниваться до стационара", - говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что для проведения ПЦР-исследования не нужно вызывать скорую помощь, пояснив, что при появлении признаков ОРВИ пациент может вызвать на дом врача поликлиники. Он в обязательном порядке берет мазок у всех пациентов с симптомами вирусных заболеваний. В случае, если больной почувствует ухудшение, он может вызвать скорую помощь. При необходимости врач сам назначает также и проведение КТ-исследования.

"Широкая сеть КТ-центров позволяет выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар. Исследования, проводимые в КТ-центрах, не ограничиваются только компьютерной томографией. Пациентам с подозрением на коронавирус делают также общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19", - добавляется в материале.

Работа по вызовам

На месте вызова бригадами скорой помощи применяются специальные алгоритмы маршрутизации пациентов. Врач скорой, исходя из состояния пациента, принимает решение о его госпитализации, либо направлении в КТ-центр, либо оказывает необходимую помощь на месте и рекомендует амбулаторное наблюдение с обязательной передачей информации о пациенте в поликлинику.

"Что касается отказов принять вызов, департамент здравоохранения Москвы подчеркивает, что существует четкий алгоритм и критерии, по которым к пациенту направляют бригады скорой или неотложной помощи", - отмечается в материале.

Кроме того, все врачи скорой полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, подчеркнули в депздраве. Сотрудники используют полную защиту не в постоянном режиме, а лишь при контакте с пациентами с подозрением на коронавирус. Медперсонал меняет средства защиты после каждого вызова. Используемые средства индивидуальной защиты утилизируются в соответствии с правилами инфекционной безопасности.