Коронавирусный госпиталь в павильонах ВДНХ планируется открыть после 27 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Временный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом нового типа, расположенный в павильонах ВДНХ, планируется открыть после 27 мая. Об этом сообщил ТАСС в среду главврач ГКБ №24 Григорий Родоман.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что временный госпиталь на ВДНХ будет прикреплен к 24-й многопрофильной ГКБ.

"Сегодня подписал [документ] о приеме работ. Работы строители, специалисты коммунальных служб закончили, продолжается завоз оборудования. Необходимости открывать госпиталь сегодня нет, планируется его открыть после 27 мая, 28 мая, чтобы освобождать койки в действующих московских клиниках. Здесь будут находиться больные в состоянии средней тяжести", - сказал Родоман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заражении коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры как, например, в 75-м павильоне ВДНХ. По его словам, это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, ИВЛ, палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон №75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и так далее).