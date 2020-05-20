Более 500 камер для контроля состояния пациентов установили во временном госпитале на ВДНХ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 500 камер видеонаблюдения установлены во временном госпитале в 75-м павильоне ВДНХ, чтобы следить за состоянием пациентов с коронавирусом в онлайн-режиме. Об этом сообщил ТАСС в среду главврач ГКБ № 24 Григорий Родоман.

"Видеонаблюдение организовано для каждого больного. Здесь все [койки] на временной основе, нужны камеры, чтобы четко отслеживать состояние каждого больного. Экран на посту медицинской сестры, на который собирается информация со всех видеокамер одного отсека. В одном отсеке 36 коек. Здесь более 500 камер, с их помощью на экранах будет виден каждый больной", - сказал Родоман.

Ранее он сообщил ТАСС, что открытие временного госпиталя в павильонах ВДНХ ожидается после 27 мая. В нем будут размещены пациенты в состоянии средней тяжести. Госпиталь готовится принять около 600 первых пациентов, а для работы в госпитале уже определены 415 медиков разных специальностей. "Мы обращаемся в кадровую службу департамента здравоохранения Москвы, они нам помогают подбирать медперсонал. Студентов ждем с удовольствием, студент - будущий врач, человек, заинтересованный познать азы медицины на практике", - добавил Родоман.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что создание временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ было начато 28 апреля. Для размещения госпиталя была выбрана одна из крупнейших выставочных площадок - павильон № 75 площадью 53 тыс. кв. м, в котором будет развернуто 1 779 коек, включая 72 противошоковые койки. Палаты пациентов будут оборудованы мебелью, кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, для приема пищи будет открыта столовая, а также душевые кабины, санузлы и умывальники.

Кроме того, с помощью санпропускника (шлюза, препятствующего распространению инфекции) госпиталь разделен на "чистые" и "грязные" зоны. Поступление пациентов организовано через два приемных отделения с 12 смотровыми боксами, 4 процедурными и 3 врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать шесть специалистов. Выписка будет осуществляться также через две специальные зоны, оборудованные 5 душевыми с санузлами. Для исследования биологического материала будет развернута временная лаборатория мощностью около 1,5 тыс. проб в сутки.

О временных госпиталях

В столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон № 75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и т. п.).