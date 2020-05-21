В Депздраве Москвы заявили, что оказание онкопомощи не прекращалось ни на один день

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Информация о том, что онкобольным в Москве оказывают помощь не в полном объеме, не соответствует действительности, заявили в четверг в столичном департаменте здравоохранения.

"Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме категорически не соответствует действительности. Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. При этом в Депздраве не сообщили, о каких конкретно публикациях идет речь.

Отмечается, что из-за перепрофилирования федеральных центров городом были дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО имени Свержевского. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому.

"Как сообщал департамент здравоохранения ранее, на базе крупнейших московских больниц (ГКОБ №62, ГКОБ №1, ГКБ №57 имени Д. Д. Плетнева, ГКБ имени С. П. Боткина, ГКБ №40 и Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова) организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Все эти центры продолжают оказывать помощь в обычном режиме", - напоминается в материале.

В Депздраве также добавили, что при выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия.