Напольные стикеры о свободных вагонах разместили на 30 станциях метров в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут ориентироваться по напольным стикерам, которые укажут на более свободные вагоны, такие указатели появились на 30 станциях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Стикеры разместили на 30 станциях. Речь идет о "Кузнецком мосту", "Пушкинской", "Павелецкой", "Китай-городе", "Тульской" и других крупных пересадочных станциях. Также в вагонах разместили около 13 тыс. чек-листов, которые напоминают пассажирам об основных мерах профилактики коронавируса в транспорте

В ходе поездки с помощью чек-листов пассажиры смогут проверить, соблюдают ли они все необходимые меры профилактики. К таковым относятся ношение перчаток и маски, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции и использование бесконтактной оплаты проезда.

С 12 мая в общественном транспорте столицы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф.