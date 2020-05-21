Власти Москвы проверяют публикации о некачественной дезинфекции подъездов города

"Каждый такой факт проверяем, разбираемся, если сотрудники действительно халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей и сделали работу просто для галочки, то наказываем", - сказал Бирюков, уточнив, что о нарушениях горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется, а при выявлении нарушений к ответственным лицам применяются строгие меры. Кроме того, ведется постоянный мониторинг в интернете сообщений жителей о недобросовестном проведении дезинфекции, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля. Бирюков сообщил, что каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тыс. многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети.

"Проведение ежедневно дезинфекции подъездов - важная мера в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому мы проводим каждый день тщательную обработку дезинфицирующим средством входных групп подъездов, лифтов, дверей в тамбуры, коридоров, лестничных площадок, мусоропроводов", - отметил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности. "Сегодня все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор", - сказал Бирюков.