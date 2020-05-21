Более 1 тыс. штрафов за езду с неверным номером автомобиля в пропуске отменили в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. штрафов отменили в Москве для водителей, которые неправильно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Ежедневно МАДИ аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску. МАДИ отменила 1010 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке [его] к пропуску. Чтобы обжаловать штраф дистанционно, нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos.ru", - отмечается в сообщении.

18 мая в пресс-службе МАДИ сообщили ТАСС, что инспекция отменила первые 133 штрафа автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был.

Как уточнили в пресс-службе МАДИ, для подачи обращения онлайн на mos.ru необходимо выбрать соответствующий образец заявления в разделе "Формы документов", перейдя по ссылке mos.ru/madi, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. Чтобы направить жалобу через портал "Автокод", нужно зайти в раздел "Обращения", выбрать подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".