В Москве с 25 мая возобновят работу сервисы каршеринга, сдающие машины на более пяти дней

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Компании каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, смогут возобновить работу с 25 мая. Об этом сообщается в четверг в указе мэра Москвы, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга приостановлена.

"С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", - говорится в документе.

Там уточняется, что предоставление услуг каршеринга будет осуществляться с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Департаментом транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы на основании предписания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

"Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова. Но до тех пор, пока краткосрочный прокат на одну-две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан", - пояснил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что с 25 мая каршеринг может возобновить работу, но не в полном объеме: арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.

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