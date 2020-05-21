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Пандемия коронавируса нового типа

Московские МФЦ будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм

В МФЦ можно будет получить только те услуги, которые невозможно оформить в электронном виде

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московские центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут работать с 25 мая с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в первую очередь с 25 мая откроется только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Там горожане смогут получить 150 различных услуг - только те, которые невозможно оформить в электронном виде. При этом, посещение МФЦ станет возможным только по предварительной записи на портале mos.ru.

"Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил мэр. По его словам, сотрудники МФЦ и посетители обязаны будут использовать средства защиты, а именно маски или респираторы, а также перчатки. "На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом", - подчеркнул мэр.

Кроме того, по его словам, в помещениях МФЦ нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, установят защитные стекла и станут проводить регулярную дезинфекцию дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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