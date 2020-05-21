Собянин просит москвичей ответственно отнестись к первому этапу смягчения ограничений

"Мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни",- написал мэр в четверг на своем официальном сайте. Он заметил, что сейчас появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".

Мэр напомнил, что максимально жесткие ограничения были введены в мегаполисе в середине апреля и тогда это было необходимо для замедления распространения коронавируса. В частности, больше месяца не работало большинство строек и промышленных предприятий, начал действовать пропускной режим для передвижений по городу на транспорте. "Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей, но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии",- подчеркнул он.

Кроме того, проинформировал градоначальник, начало снижаться и количество выявляемых случаев заражения, а после выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. "Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций",- заметил Собянин.