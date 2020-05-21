В Москве провели более 235 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 235 тыс. лабораторных исследований на наличие антител к коронавирусу провели в Москве, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"Всего с начала применения метода ИФА (иммуноферментный анализ) уже проведено более 235 тыс. исследований. Из них более 18 тыс. тестов были сделаны для пациентов нековидных отделений стационаров", - говорится в сообщении.

На сайте поясняется, что ИФА-исследования проходят еженедельно все сотрудники медорганизаций департамента здравоохранения, пациенты стационаров - в день госпитализации, пациенты дневных стационаров и КТ-центров - при первом обращении.

"Москва также дополнительно обеспечивает проведение ИФА-тестов пациентам медицинских организаций Московской области - до 10 тыс. исследований в сутки. На сегодня для них проведено уже более 15 тыс. тестов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, с 15 мая на ИФА-тестирование в столичные поликлиники приглашаются жители города в рамках исследования формирования иммунитета к коронавирусу.

Также отмечается, что ПЦР-тесты (метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме) сделали в Москве более 1,7 млн раз. "Такое тестирование проводится всем жителям с симптомами ОРВИ, пациентам с пневмонией, проживающим с людьми, у которых уже был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", а также всем пациентам некоронавирусных стационаров Москвы", - отмечается на сайте департамента.