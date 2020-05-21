Власти Москвы планируют отреставрировать дом-музей Пастернака

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Столичные власти выдали задание на разработку проекта реставрации дома-музея писателя Бориса Пастернака. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Дом-музей Бориса Пастернака ждет реставрация. Мосгорнаследие выдало задание на разработку соответствующего проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время в здании планируют провести реставрацию и приспособить его для современного использования.

"Борис Леонидович переехал в дом номер три по улице Павленко в 1939 году. Музей появился здесь не так давно: долгие годы в доме жили потомки писателя, затем дом был без хозяев - предметы обстановки и личные вещи Пастернака сохраняли друзья и близкие. При этом и сейчас создается полное ощущение того, что писатель до сих пор здесь живет и мы не встречаем его лишь потому, что он отправился на прогулку. Чтобы сохранить этот дух, для грядущей реставрации необходимо разработать качественный проект и четкий план работ", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что в проекте реставрации должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством. После его разработки и согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.