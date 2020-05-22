День защиты детей в онлайн-формате отметят в Музее Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Музей Москвы подготовил специальную программу ко Дню защиты детей, которая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"1 июня мы предлагаем пользователям Сети вспомнить подвиг детей и подростков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались в партизанских отрядах, а также трудились в тылу. Маленькие дети учились ухаживать за ранеными и оказывали военным в госпиталях неоценимую психологическую поддержку. Они помогали солдатам писать письма их родным и близким, поднимали пациентам настроение концертами, а также зачитывали последние новости из свежих газет. Помимо этого, ребята отправляли бойцам на фронт необходимые вещи, например теплые варежки", - приводятся в сообщении слова заведующей экскурсионного одела Музея Победы Елены Наумовой.

В День защиты детей в 10:00 откроется онлайн-выставка "Дети и война". Экспозиция посвящена подвигам ребят в партизанских отрядах, а также трагическим судьбам тех детей, которые в годы Великой Отечественной войны оказались в оккупации. На выставке будет представлено более 100 оцифрованных архивных документов и фотографий.

А в 12:00 в Сети опубликуют видеозапись экскурсии "Маленькие герои войны", сделанную на территории экспозиции Музея Победы "Подвиг народа". Новое выставочное пространство открылось 9 мая. Здесь расположились трехмерные художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям.

"Помимо этого, посетителей YouTube-канала Музея Победы и его сайта ждет аудиоспектакль "Сказка про девочку-газету". Он посвящен маленьким детям, которые в годы войны помогали раненым в госпиталях. Героиня аудиосказки, десятилетняя школьница, каждый день читает раненым свежий выпуск газеты, поет и танцует.. Прослушать спектакль можно в 15:30", - говорится в сообщении.

Международный день защиты детей празднуется ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник отметили год спустя, в 1950 году.