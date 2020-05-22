С 1 мая в Москве приостановили работу 32 объектов за нарушение противоэпидемических норм

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве с 1 мая провели почти 4 тыс. мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города, в результате выявленных нарушений была приостановлена деятельность 32 объектов. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целом, с 1 мая 2020 года управлением проведено 3 980 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города, в том числе 3 534 мониторинговых мероприятия, в ходе которых нарушения установлены на 1 184 объектах (в 34% случаях), и 446 проверок, все с нарушениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего нарушения наблюдались в работе объектов торговли продуктами питания (51%), транспорта (31%), торговли непродовольственными товарами (29%), общественного питания и торговли детскими товарами (по 26%), реже всего нарушения отмечались на промышленных объектах (15%).

"По результатам проведенных проверок с 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов", - добавили в московском управлении Роспотребнадзора.

За четверг, 21 мая, специалисты столичного Роспотребнадзора провели 181 мониторинговое обследование, в ходе которого в 31 случае установлены нарушения, а также 49 проверок, все из которых выявили нарушения. Всего за этот день было возбуждено 81 административное дело и опечатано три объекта торговли. Наиболее часто нарушались требования по разметке и соблюдению социальной дистанции, на объектах отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не было запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок и перчаток, а также не соблюдались требования по частоте проведения уборки и обработки поверхностей.