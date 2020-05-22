Бизнес в Москве стал получать онлайн 96% госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные предприниматели в первом квартале 2020 года стали получать большую часть государственных услуг в сфере имущественно-земельных отношений в режиме онлайн. Доля обращений, оформленных удаленно, составила 96%, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Услугами и сервисами в онлайн-формате с начала года воспользовались 124 тыс. предпринимателей, 119 тыс. запросов было оформлено через mos.ru. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обработка электронных заявок не прекращалась и в период нерабочих дней.

"Всего в первом квартале москвичам было оказано 320 тыс. госуслуг и сервисов в имущественно-земельной сфере, почти 40% из них - предпринимателям. Им достаточно один раз внести данные о своей организации на портале mos.ru, чтобы затем подавать заявки без необходимости внесения этой информации. Это существенно экономит время предпринимателей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы в имущественно-земельной сфере доступна 21 государственная услуга, а также шесть электронных сервисов. С их помощью можно получить копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов, согласовать межевые планы границ участков, внести изменения в договоры аренды городского имущества и совершить другие операции, связанные с городской землей и недвижимостью.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, среди всех госуслуг и сервисов самым популярным у бизнеса стал электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов.