Горслужбы выполнили свыше 16 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Службы Комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 16 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.

"Соответствующую заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение, - сказал заместитель мэра. - На сегодняшний день выполнено более 16 тыс. таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.