В Москве возобновят очную подачу заявлений на госуслуги в земельно-имущественной сфере

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичный департамент городского имущества с 25 мая возобновит прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в пятницу.

"С понедельника горожане вновь смогут посещать службу "Одного окна" департамента и подавать заявления на оказание имущественных и земельных госуслуг, пока будут работать два основных отделения службы. Прием заявлений на предоставление госуслуг и выдача ответов на обращения, которые были поданы ранее, будут проводиться только по предварительной записи на портале mos.ru в разделе "Услуги", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

С 25 мая начнут работу по предварительной записи отделения службы "Одного окна" департамента на ул. Бахрушина, д.18, стр.1 и на 1-м Красногвардейском проезде, д. 21, стр.1

Другие подразделения службы "Одного окна" департамента городского имущества пока открываться не будут. При этом ведомство продолжает прием обращений граждан и юридических лиц по другим вопросам в режиме онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.