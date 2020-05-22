Власти Москвы в два раза ускорят и упростят выдачу субсидий для такси

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы в два раза ускорит и упростит процедуру выдачи субсидий по просьбам перевозчиков такси из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Для получения субсидирования компании подают заявку. Одно из условий - отсутствие задолженности по лизинговым платежам и другим обязательным платежам в день подачи заявки. Однако в связи с ситуацией будет учитываться состояние лишь на 5 марта 2020 года. Это позволит компаниям, которые всегда исправно платили по обязательствам, получить компенсации. Мы также в два раза ускорим и упростим процедуру выдачи субсидий для них", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что с 2012 года правительство Москвы ежегодно поддерживает таксомоторные компании в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей или кредитов на автомобили. В 2020 году в бюджете по поручению мэра Москвы таксомоторным компаниям предусмотрена компенсация на сумму в 283 млн рублей на лизинговые платежи и кредиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Водители московских такси проверяют у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле.