Количество посещающих пациентов на дому врачей выросло в Москве в четыре раза

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число врачей и медицинских сестер, которые посещают своих пациентов на дому, увеличилось в Москве в четыре раза по сравнению с февралем. Об этом в пятницу сообщил в эфире радио "Эхо Москвы" заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова" Алексей Безымянный.

"Скорая помощь всегда работала в напряженном режиме, режиме ожидания, как и поликлиники Москвы, в которых сейчас по сравнению с февралем в четыре раза увеличено количество врачей и медсестер, которые выходят на дом для оказания медпомощи, для взятия мазков и крови", - сказал Безымянный.

По его словам, наблюдается также определенный спад количества обращений в скорую помощь.

Он также напомнил, что в Москве сейчас проводится тестирование жителей на наличие иммунитета к коронавирусу, а также о правилах проведения тестирований на его наличие - например, перед взятием мазка из носа или ротоглотки и крови из вены лучше не пить и не есть ничего за два часа до исследования. Все результаты с их расшифровкой будут доступны для жителей в их медицинских картах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московская станция скорой помощи получит 300 новых автомобилей, которые сейчас досрочно закупаются в связи с пандемией коронавируса. Также главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов сообщил, что новые автомобили пойдут на замену старых.

По его словам, каждые сутки на дежурство заступают 1 040 бригад скорой медицинской помощи, в том числе для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус создано 255 специальных бригад. Скорая помощь не только оказывает медицинскую помощь на дому и проводит медицинскую эвакуацию в стационары, но и выполняет ряд других функций. Например, доставку пациентов в амбулаторные КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких.