Число купленных масок и перчаток в столичном метро и электричках снизилось в 3,2 раза

"По данным на 21 мая, пассажиры метро и пригородной железной дороги приобрели 23,4 тыс. средств защиты, что в 3,2 раза меньше, чем 12 мая - в первый день режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена и пригородных электричек за сутки купили 23,4 тыс. перчаток и масок, что меньше в 3,2 раза по сравнению с первым днем продаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что маски в основном покупают в торговых точках Московского метрополитена. Из 23,4 тыс. купленных средств защиты - 19,3 тыс. пассажиры приобрели в торговых точках метро, а 4,1 тыс. - в кассах пригородного сообщения.

"Москва обеспечена масками, и у нас постоянно снижается процент продаж. Благодарим пассажиров, что помните про маски и перчатки и приходите в транспорт защищенным", - добавили в пресс-службе.

12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.