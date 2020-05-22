Власти Москвы сообщили, что ситуация с распространением коронавируса в столице улучшается

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве улучшается, власти прогнозируют снижение госпитализаций на последующие две недели. Об этом сообщила журналистам в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Ситуация в городе с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций две последующие недели. Численность госпитализированных у нас в два раза сейчас ниже в среднем, чем в пике эпидемии. В то же время увеличивается количество людей, которых мы ежедневно выписываем из больниц. В эту неделю разница, при которой выписанных в два раза больше, чем госпитализированных", - сказала Ракова.

Она добавила, что Москва постоянно наращивает объем тестирования на коронавирус, сейчас в городе проводятся более 50 тыс. тестов в день. Ракова заметила, что власти замечают снижение количества вновь выявленных инфицированных в Москве - в среднем, на сегодняшний день в столице выявляется около 3 тыс. инфицированных коронавирусом нового типа, хотя ранее это число достигало 6 тыс.

"Все это говорит о том, что тренд позитивный, ситуация не ухудшается, даже после открытия промышленного производства и строительства, мы видим, что положительная тенденция сохраняется. Все это дает возможность перейти к следующему этапу снижения ограничений", - заключила Ракова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Самая сложная ситуация сложилась в столице, однако в последнее время она улучшается - прирост новых случаев за сутки сокращается, и 22 мая их число практически совпало с числом выздоровевших за тот же день - 2 988 против 2 900 соответственно. Всего в Москве заразились коронавирусом 158 тыс. 207 человек, выздоровели 43 582 заразившихся, умерли 1 867. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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