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Москва может увеличить объемы оказания плановой медпомощи со следующей недели

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, по ряду направлений оказание медицинской помощи за последнее время удалось даже нарастить

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные власти намерены увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи со следующей недели, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Мы договорились с главными врачами, <...> сегодня соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, с Роспотребнадзором разрабатываем меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее, мы уже готовы к этому", - сказал Собянин.

При этом он отметил, что по ряду направлений оказание медицинской помощи за последнее время удалось даже нарастить.

"В частности, по онкологии городские клиники, наоборот, увеличили объем и госпитализации, и оказания профилактических мероприятий, и амбулаторного лечения и так далее в области онкологии. Но тем не менее очевидно, что целый ряд направлений по плановой помощи в объеме уменьшился, они объективно уменьшились в силу того, <...> что оказывать в такой ситуации плановую помощь достаточно сложно в клиниках", - добавил мэр.

В новость были внесены изменения (15:37 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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