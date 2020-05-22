Москва может увеличить объемы оказания плановой медпомощи со следующей недели

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные власти намерены увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи со следующей недели, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Мы договорились с главными врачами, <...> сегодня соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, с Роспотребнадзором разрабатываем меры для того, чтобы эта плановая помощь в целом не создала какие-то очаги коронавируса в наших клиниках. Но тем не менее, мы уже готовы к этому", - сказал Собянин.

При этом он отметил, что по ряду направлений оказание медицинской помощи за последнее время удалось даже нарастить.

"В частности, по онкологии городские клиники, наоборот, увеличили объем и госпитализации, и оказания профилактических мероприятий, и амбулаторного лечения и так далее в области онкологии. Но тем не менее очевидно, что целый ряд направлений по плановой помощи в объеме уменьшился, они объективно уменьшились в силу того, <...> что оказывать в такой ситуации плановую помощь достаточно сложно в клиниках", - добавил мэр.

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