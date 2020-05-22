Производство досмотрового оборудования появится на территории ОЭЗ в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Производство инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники появится на территории столичной особой экономической зоны "Технополис Москва". Его организует компания "Диагностика-М", сообщила в пятницу пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Производство разместится на площади более 10 тыс. кв. м, где появятся здание таможенного поста и бокс досмотра, а также будет возведен корпус площадью 1,6 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций до 2029 года составит 267 млн рублей. Выход на проектную мощность запланирован на начало следующего года", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточнятся, что производство появится на площадке в Алабушево в четвертом квартале 2020 года.

По данным пресс-службы, компания производит интроскопы, стационарные и мобильные досмотровые комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и выявления опасных и запрещенных предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на работе рентгеновского излучения. Как резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Диагностика-М" сможет ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах, а освободившиеся средства перенаправлять на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Резидент планирует создать 153 рабочих места, а общий объем выручки по проектам в ближайшие 10 лет составит около 8,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.