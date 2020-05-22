Московские предприниматели передали более 11 тонн овощей в благотворительные организации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Предприниматели Москвы и производители овощей передали благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям столицы более 11 тонн овощей в рамках акции #Мывместе. Овощи получили люди и организации, которые в период пандемии помогают нуждающимся, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Ранее в адрес мэра Москвы Сергея Собянина обратилась ассоциация производителей овощей "Теплицы России" с предложением о безвозмездной передаче огурцов и томатов. Департамент торговли и услуг совместно с департаментом труда и социальной защиты населения и комитетом общественных связей и молодежной политики столицы привлекли к участию в этой акции благотворительные фонды, осуществляющие поддержку граждан.

"Участие бизнеса в помощи во время пандемии имеет больше значение. Мы высоко ценим подобные инициативы представителей бизнеса, которые на своем примере показывают, что наше общество едино, и в трудную минуту нуждающиеся не останутся без поддержки. Уверен, что для социальных НКО, работающих в эти дни на оказание помощи гражданам, это станет большим вкладом", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что за 1,5 месяца акции было передано более 11 тонн свежих томатов и огурцов. Среди получателей - благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", волонтеры которого помогают бездомным, медучреждениям, детским домам, центр помощи "МногоМама", который поддерживает более 50 тыс. многодетных семей в Москве. По его словам, также помощь получил и благотворительный фонд "Пища жизни", который помогает малообеспеченным жителям продуктами питания. Помимо этого, разные объемы овощей взяли еще десятки НКО и благотворительных организаций Москвы: благотворительный фонд "Русь Великая", "Дом друзей", фонд "Милосердие", добровольческое движение "Даниловцы", центр имени Димы Рогачева, фонд "Русь", фонд "Женщины за жизнь", центр содействия семейному воспитанию, детский дом в Мытищах.

"Получатели благотворительной помощи развивают в столице и за ее пределами программы продовольственной помощи нуждающимся, поддержки сирот, одиноких стариков, бездомных людей, тяжело больных взрослых и детей, инвалидов, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все овощи были переданы при строгом соблюдении санитарных норм, а также прошли необходимый контроль качества", - отметили в департаменте торговли и услуг.