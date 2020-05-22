Хуснуллин исключил возможность срыва по срокам ввода ЦКАД

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Срывов по срокам ввода Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) допущено не будет, число рабочих на первом пусковом комплексе увеличат до 2 тыс. человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Перевели работу по ЦКАДу в штабной режим. Сегодня провели еженедельное заседание. Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем. Не везде идет активное строительство. Но подрядчики первого пускового комплекса ЦКАД уверяют, что увеличат число рабочих до 2000 человек. Собираюсь приехать и лично проверить", - отметил вице-премьер.

В феврале Хуснуллин заявлял, что недоволен темпами работ на ЦКАД и намерен ускорить строительство автодороги. Согласно графику, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

Вице-премьер также дал поручение проработать дорожную карту госкомпании "Автодор" (управляет платными трассами) совместно с "Газпромом" по перекладке газопроводов, которые пересекают ЦКАД. Ранее одним из самых проблемных участков по этому вопросу назывался ЦКАД-5, где необходимо перенести 49 газопроводов.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 30-50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

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