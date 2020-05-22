Более 18,5 тыс. соцработников Москвы получат доплаты за работу в пандемию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 18,5 тыс. работников социальных учреждений Москвы будут получать городские и федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях режима повышенной готовности. Постановления правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там уточнили, что федеральные доплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, установленные по решению президента РФ, составят 40 тыс. рублей врачам, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей; среднему медперсоналу - 25 тыс. рублей, в случае выявления в стационарной организации коронавируса - 35 тыс. рублей.

Кроме того, утверждены федеральные выплаты соцработникам, специалистам по соцработе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, педагогическим работникам - 25 тыс. рублей, в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции - 35 тыс. рублей; младшему медперсоналу - 15 тыс. рублей, в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции - 20 тыс. рублей; техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях, - 10 тыс. рублей, в случае выявления в стационарной организации коронавируса - 15 тыс. рублей.

Также в пресс-службе уточнили, что утверждены следующие городские доплаты: соцработникам в размере 25 тыс. рублей в месяц; специалистам и помощникам по уходу, являющимся работниками сторонних (подрядных) организаций, - в размере 20 тыс. рублей в месяц, а в случае выявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции или подозрения на новую коронавирусную инфекцию - 25 тыс. рублей в месяц. Также утверждены выплаты сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания (пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию), переведенным на непрерывный (сменный) режим работы в размере 100% должностного оклада в месяц. Доплаты для работников стационарных учреждений установлены на период с 15 апреля текущего года, а для работников, занятых оказанием помощи на дому, - с 26 марта 2020 года.