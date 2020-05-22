Первых московских призывников отправили к местам службы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 100 призывников из Москвы были направлены к местам прохождения службы - в отдельную ракетную бригаду танковой армии Западного военного округа в Ивановской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в его пресс-службе.

"В сборном пункте военного комиссариата города Москвы прошла первая в текущем году отправка призывников в воинские части для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. Всего в первый день было отправлено более 100 военнослужащих", - сказали в пресс-службе.

Каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на коронавирус. "Весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей", - говорится в сообщении.

Новобранцы прибыли на сборный пункт Москвы в автобусах с соблюдением социальной дистанции: в каждом автобусе находилось от четырех до шести призывников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах. На сборном пункте всех обеспечили комплектом летней и зимней формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

"По прибытии к месту прохождения военной службы молодое пополнение поместят на двухнедельный карантин", - напомнили в округе.