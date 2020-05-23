В Москве вылечился еще 3 831 пациент с коронавирусом

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413" - сообщила вице-мэр.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Еще 3 831 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00", - напомнила Ракова.