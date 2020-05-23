Более 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Новой Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лечение в инфекционной больнице в Вороновском (Новая Москва) проходят 222 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.