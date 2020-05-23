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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице в Новой Москве

Из них на кислородной поддержке находятся 157 человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лечение в инфекционной больнице в Вороновском (Новая Москва) проходят 222 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

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"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 мая состоит на лечении 222 пациента. Из них: с диагнозом "пневмония" - 222, подтвержденных с COVID - 222", - написал Переходов.

Он отметил, что на кислородной поддержке находится 157 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 больных. За сутки в больницу поступили 13 пациентов, а выписались - 29.

Кроме того, накануне в медучреждении умерли три женщины в возрасте от 88 до 95 лет. У всех троих был подтвержден коронавирус.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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