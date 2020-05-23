Более 670 человек уже стали донорами плазмы в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители Москвы, выздоровевшие после коронавируса, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще болеет. Всего плазму сдали уже 672 человека, сообщил в субботу в Instagram мэр столицы Сергей Собянин.
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Сегодня уже можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизируется. Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. ⠀ Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна. ⠀ Москвич Михаил Левин, по его словам, раньше никогда не сдавал кровь, но после перенесенной болезни считает своим долгом помогать другим. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!
По его словам, ситуация с ростом заражений коронавирусом в Москве стабилизируется. Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце в городе много нуждающихся в переливании плазмы.
"Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна. <…>. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!" - написал Собянин.
Эксперты клинического комитета столичного департамента здравоохранения считают переливание плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию одним из потенциально эффективных методов лечения заболевания. Для москвичей, которые переболели и желают стать донорами плазмы, работает специальная горячая линия, ее номер +7 (495) 870-45-16. Сотрудники колл-центра отмечают, что в городе растет число желающих сдать плазму: около 1,5 тыс. человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу.
Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей за 600 миллилитров плазмы.