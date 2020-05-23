Более 670 человек уже стали донорами плазмы в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители Москвы, выздоровевшие после коронавируса, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще болеет. Всего плазму сдали уже 672 человека, сообщил в субботу в Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с ростом заражений коронавирусом в Москве стабилизируется. Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце в городе много нуждающихся в переливании плазмы.

"Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна. <…>. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!" - написал Собянин.