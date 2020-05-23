Центральный участок желтой ветки метро в Москве в ближайшие годы строить не будут

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти не планируют в ближайшие годы соединять в центре Москвы Солнцевский и Калининский радиусы метрополитена. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

"Думаю, что ближайшие годы она (центральный участок желтой ветки метро - прим. ТАСС) строится не будет. С запуском МЦД, МЦК, с запуском Большой кольцевой линии потребность в этой ветке будет уменьшена. Это было первое. Второе, эта часть очень тяжело реализуемая, потому что проход под центральной частью города на большой глубине", - сообщил Хуснуллин, отвечая на вопрос, когда будет построен центральный участок желтой ветки метро.

В марте 2019 года стало известно, что власти Москвы не планируют полностью отказываться от проекта соединения Солнцевского и Калининского радиусов метрополитена. Потребности по распределению трафика, которые могло бы закрыть соединение Солнцевского и Калининского радиусов, уже частично решены за счет связки с Московским центральным кольцом (МЦК), а также связки со станциями строящейся Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Ранее сообщалось, что Солнцевский радиус желтой ветки метро до 2023 года продлят до аэропорта Внуково. На новом участке длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с местными жителями.